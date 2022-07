Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après une grave blessure et un récent accouchement, Amel Majri a réaffirmé son ambition de revenir au plus vite sur les terrains avec l'Olympique lyonnais.

Amel Majri n'est pas du genre à revenir sur ses propos. Victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre 2021 juste avant l'annonce de sa grossesse, l'internationale française est récemment devenue maman d'une petite Maryam. Mais cette arrivée nouvelle dans sa vie n'a en rien perturbé son désir de revenir au plus vite à la compétition avec l'Olympique lyonnais. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, la latérale de 29 ans estimait son retour à fin octobre, soit un an après sa grave blessure et seulement trois mois après son accouchement.

"Je me suis entraînée jusqu'au bout"

Sur le plateau du Mag de l'Euro (TF1), elle a confirmé ses dires. "Mon ambition est toujours la même, cela n'a pas bougé. Je me suis entraînée jusqu'au bout parce que ça me faisait du bien. Je ne vais pas brûler les étapes, mais octobre c'est toujours l'objectif", a affirmé la Lyonnaise devant Camille Abilly visiblement admirative. "Amel (Majri), elle est impressionnante. À quelques jours de son accouchement, je la voyais encore avec son ballon à l'entraînement. Elle allait faire des jongles, des frappes, elle est folle (rires)", a confié l'adjointe de Sonia Bompastor à l'OL.