OL Académie : les U19 féminines dans le groupe B du championnat

Tenantes du titres, les U19 féminines vont remettre leur couronne en jeu à partir du 4 septembre prochain. Les jeunes Lyonnaises sont dans le groupe B pour la première phase du championnat.

En tombant de la groupe C, les U19 féminines de l’OL auraient pu s’offrir plusieurs derbys contre l’AS Saint-Priest ou Saint-Etienne. Mais positionnées dans le groupe B, les Lyonnaises vont devoir passer leur tour. Avec au programme Dijon, Metz, Issy, le Paris FC et Reims dans la première phase du championnat national de la catégorie, ce seront avant tout des déplacements en Ile de France et dans l’Est au programme.

Avec un championnat qui reprend le 4 septembre prochain, les U19 ont dix matchs pour se qualifier pour la deuxième phase, dont les dates seront annoncées plus tard, et ainsi toujours croire en leurs rêves de doublé. La saison dernière, les filles du duo Antoine Capinielli et Joé Labiani ont en effet été sacrées championnes de France au terme d’un parcours presque parfait.