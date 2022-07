OL : déjà trois amicaux programmés pour le groupe de National 2

En attendant la reprise de National 2 le 20 août prochain, la réserve de l’OL a déjà trois matchs amicaux au programme. Le premier aura lieu au centre d’entraînement de Décines contre Vaulx-en-Velin, le 23 juillet (19h).

Dans un peu plus d’un mois, la réserve de l’OL va reprendre le chemin de la compétition avec la 1ere journée de National 2. En attendant de connaître son premier adversaire, le groupe de Gueïda Fofana s’est lancé dans une préparation estivale depuis le 4 juillet dernier. Pour l’entraîneur lyonnais, cette reprise doit lui permettre de poser les bases d’une (re)construction après les départs de certains cadres de la réserve comme Malcolm Barcola ou Titouan Thomas. Fofana et Jérémie Bréchet vont pouvoir compter sur le renfort de la génération 2004 vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière mais il va falloir trouver des automatismes. D'autant plus que certains ont repris avec le groupe de Peter Bosz.

Un groupe en (re)construction

Pour se faire, trois matchs amicaux contre des équipes de National 3 sont déjà au programme pour la réserve en prévision du retour du championnat le 20 août. Deux se joueront du côté de Décines et du centre d’entraînement de l’OL avec les réceptions de Vaulx-en-Velin, le 23 juillet (19h) et de Hauts-Lyonnais, le 13 août (19h). Pour le seul match à l’extérieur pour le moment, les coéquipiers de Yannis Lagha affronteront Rumilly, le 6 août.