OL : la réserve connait ses adversaires en National 2

Si le championnat reprend le 20 août, l’OL attendait encore de savoir qui seraient ses adversaires. Au programme, deux derbys contre Saint-Priest et Lyon-La Duchère.

Il y a quelques semaines, l’OL et Lyon-La Duchère ont signé un partenariat permettant au club duchérois de rejoindre le Réseau Excellence du voisin lyonnais. Désormais clubs partenaires, ils seront pourtant adversaires le temps de deux rencontres la saison prochaine. Ce mercredi, la Fédération Française de football a dévoilé les quatre de National 2 pour la saison 2022-2023. En plus de Lyon-La Duchère, les joueurs de Gueïda Fofana joueront un autre derby face à l’AS Saint-Priest dans ce groupe C et retrouveront un visage bien connu des Lyonnais avec Bryan Bergougnoux, entraîneur du promu Thonon Evian.

Ayant joué pendant longtemps la montée en National la saison dernière, le Goal FC a été reversé dans la poule D. Ayant repris le chemin de l’entrainement depuis le 4 juillet dernier, la réserve de l’OL reprendra le championnat le 20 août prochain. Reste désormais à en connaitre l’adversaire. La saison dernière, Gueïda Fofana et ses joueurs ont vécu une longue traversée du désert avec plus de quatre mois sans gagner ni même inscrire de buts… L’OL avait terminé à la 10e place de son groupe et tentera de faire mieux avec le renfort de la génération 2004, vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière.