Ligue 1 : l’OL se déplacera à Lorient le dimanche 14 août à 13h

Lucas Paqueta contre Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour son premier déplacement de la saison, l’OL ira à Lorient. Les hommes de Peter Bosz affronteront les Merlus le dimanche 14 août à 13h. Le match sera diffusé sur Prime Video.

En plein week-end du 15 août, il va falloir mettre le réveil pour ne pas louper le premier déplacement de la saison de l’OL. Après avoir accueilli Ajaccio lors de la 1re journée, les joueurs de Peter Bosz vont prendre la direction de la Bretagne et Lorient. Ce mercredi, la LFP a dévoilé la programmation de ce second rendez-vous de Ligue 1 avec un match contre les Merlus qui débutera à 13h, le dimanche 14 août. Comme lors de la première journée, il sera retransmis sur Prime Video avant le multiplex de 15h.

La saison dernière, lors de la 27e journée du championnat, le déplacement à Lorient avait été un franc succès (1-4) pour les Lyonnais. Fraîchement débarqué entre Rhône et Saône, Romain Faivre s’était offert un doublé pendant que Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi y étaient allés de leur but.