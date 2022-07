Participer à l’Euro et à une compétition internationale, c’est aussi gagner en popularité. Avec le début du tournoi, trois Lyonnaises faisaient partie des joueuses les plus suivies sur Instagram.

Plus les années passent, plus le football féminin avance et traverse chaque jour un peu plus les frontières. Quand les jeunes filles devaient prendre comme idole des garçons il n’y a encore pas si longtemps, les footballeuses en herbe prennent désormais exemple sur ce qui se fait de mieux dans le foot féminin. Ada Hegerberg fait clairement partie de ce gratin, elle qui restera la toute première Ballon d’Or féminin de l’histoire en 2018. Jamais la dernière à s’offusquer sur certains sujets sociétaux, l’attaquante norvégienne a acquis une notoriété mondiale grâce notamment à ses succès avec l’OL.

Karchaoui unique Française du top 10

De retour en sélection pour l’Euro 2022 avec la Norvège, Hegerberg est l’une des stars du tournoi continental. Avant le début de la compétition, elle était d’ailleurs la deuxième joueuse la plus suivie sur Instagram avec plus de 734 000 followers, loin derrière la nouvelle attaquante du PSG, Lieke Martens (1 357 547). Ada Hegerberg n’est pas la seule Fenotte présente dans ce classement élaboré par le site bettingexpert mais aucune trace des Françaises. En effet, les deux autres Lyonnaises évoluent avec les Pays-Bas dans cet Euro. Il s’agit bien évidemment de Daniëlle van de Donk, cadre de la sélection et qui occupe la 5e place (557 557). Plus surprenant, Damaris Egurrola, plutôt discrète, ferme le top 10 avec presque 344 000 suiveurs.