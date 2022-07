OL : les cinq derniers buteurs proviennent de l'Académie

Les cinq derniers buts de l'Olympique lyonnais ont tous été inscrits par des joueurs issus du centre de formation. Le plus âgé d'entre eux a seulement 19 ans.

Peter Bosz l'avait annoncé, les jeunes devaient avoir du temps de jeu durant ce mois de préparation avant la reprise du championnat. Fidèle à ses propos, le tacticien néerlandais n'a pas menti puisque contre Bourg-Péronnas, et lors de la double confrontation face au Dynamo Kiev, l'Académie de l'OL a eu l'occasion de briller. Si cela s'est soldé par des fortunes diverses, les cinq derniers buts de l'Olympique lyonnais ont tous été inscrits par des garçons issus du centre de formation. Le premier, Irvyn Lomami (18 ans) a dû attendre la 69e minute, signe du destin, pour activer son compteur but avec le groupe professionnel de l'OL à Bourg-en-Bresse. De quoi forcément donner des idées à ses copains qui, trois jours plus tard, se sont à leur tour mis en scène.

El Arouch, Lukeba, Boueye et Lega...

Dans la première manche (18h) face au Dynamo Kiev (1-3), les Gones paraissaient timides face à une sérieuse formation ukrainienne venue préparer son barrage de Ligue des Champions. Jusqu'à que Mohamed El Arouch (18 ans) décide de faire parler son talent, à l'entrée de la surface, d'un missile venu se loger dans la lucarne. "C'est une très grande fierté de marquer mon premier but chez les pros. Ce n'est que le début, j'espère", nous a confié le natif d'Orange après la rencontre. Un but en appelle d'autres, les jeunes Lyonnais l'ont bien compris. Et à 21h, ils ont eu une seconde chance pour faire mieux que trois heures auparavant. Castello Lukeba (19 ans), qui n'avait pas disputé la première partie, y est allé de sa tête pour ouvrir le score, avant que Philippe Boueye (18 ans) puis Sekou Lega (19 ans) signent leur premier but chez les pros (3-0).