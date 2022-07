OL - Mercato : Houssem Aouar prêt à rencontrer le Betis ?

En fin de contrat dans un an avec l’OL, Houssem Aouar est toujours lyonnais à la mi-juillet. Le milieu ne souhaite pas se précipiter mais doit faire avec l’insistance du Betis Séville. Le club andalou ne relâcherait pas ses efforts pour le convaincre.

Il y a quelques années, Houssem Aouar était à la place de Mohamed El Arouch. Comme son cadet, le milieu de terrain a été porté rapidement aux nues par les supporters lyonnais avant de déchanter depuis deux ans. Pris en grippe par une partie du public de l’OL, Aouar n’a plus qu’un an de contrat et se retrouve à la croisée des chemins à seulement 24 ans. Désireux de connaitre un nouveau challenge pour se relancer, le Lyonnais ne croule pas sous les offres (Rome ? FC Séville ?) et a surtout repoussé toutes celles qu’il avait reçues. Mais pourra-t-il rester longtemps de marbre devant la cour du Betis Séville ?

Le Betis multiplierait les initiatives

Après avoir flairé le bon coup avec Nabil Fekir il y a trois ans, le club andalou aimerait bien en faire de même avec Houssem Aouar. D’après L’Equipe, les Verdiblancos ne cesseraient de montrer leur intérêt pour l’international français afin de le convaincre. Un rendez-vous serait d’ailleurs prévu ce mercredi entre le club et les représentants du joueur afin de détailler en profondeur le projet du Betis et le rôle que pourrait avoir Aouar dedans. En attendant, Houssem Aouar ne compte pas se précipiter comme c’est le cas depuis le début du mercato et prendra la direction de la Belgique, vendredi, avec le groupe de l’OL.