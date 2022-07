OL - Mercato : Youssouf Koné aurait des touches en France et Turquie

Revenu de prêt, Youssouf Koné ne devrait pas faire de vieux os à l’OL cet été. Le latéral gauche devrait repartir sous d’autres cieux une saison supplémentaire.

A l’OL, la cellule de recrutement a beau chercher un latéral gauche pour palier au départ d’Emerson, la solution ne se nommera pas Youssouf Koné. Pourtant, le Malien est bien sous contrat avec le club lyonnais et peut postuler à ce rôle. Seulement, l’ancien Lillois ne fait plus partie des plans lyonnais depuis deux saisons et doit donc se trouver une nouvelle porte de sortie. Arrivé dans la capitale des Gaules contre un chèque de 9 millions d’euros à l’été 2019, Koné n’a pas séduit à Lyon et a été prêté successivement à Elche (Espagne) qui a cassé son contrat après six mois, Hatayspor (Turquie) et la saison dernière à Troyes.

Koné vers un nouveau prêt

Revenu à Décines durant l’été malgré son envie de rester à l'ESTAC, l’arrière gauche a repris avec l’ensemble du groupe de Peter Bosz mais n'a pas joué le premier amical contre Bourg et n’a pas été retenu contre le Dynamo Kiev. S’il continue à se maintenir en forme, l’avenir de Koné se situe hors de l’agglomération lyonnaise mais pas forcément hors de la Ligue 1. D’après Foot Mercato, Auxerre serait intéressé par un prêt tout comme un club turc dont le nom n’a pas filtré. Sous contrat jusqu’en 2024, Youssouf Koné semble destiné à devoir faire ses bagages chaque été jusqu’à la fin de son aventure lyonnaise.