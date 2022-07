OL - Euro 2022 : van de Donk et Egurrola en quête d'un premier succès

Après avoir été tenus en échec par la Suède (1-1), les Pays-Bas de van de Donk et Egurrola affrontent le Portugal, ce mercredi, pour enfin lancer leur Euro.

Quand on est championnes d'Europe en titre, il est toujours difficile de remettre sa couronne en jeu. Les Pays-Bas en auraient-ils fait les frais lors de leur entrée en lice face à un autre favori ? Pour son premier match à l'Euro, la sélection néerlandaise emmenée par la meneuse de jeu lyonnaise, Daniëlle van de Donk, a été accrochée par une sérieuse équipe suédoise (1-1). De retour après une grave blessure qui l’a tenue éloignée des terrains pendant plus de six mois, la Lyonnaise de 30 ans a disputé une grosse partie de la rencontre (un peu moins de 80 minutes) pendant que sa compatriote et coéquipière en club, Damaris Egurrola, est restée sur le banc.

Un grand pas vers les quarts de finale ?

Un rôle de remplaçante dont la jeune milieu de 22 ans, très peu utilisée durant le stage de préparation avec les Pays-bas, devra visiblement encore se contenter ce mercredi (21h). Dans un match plus abordable sur le papier, les Néerlandaises affrontent le Portugal au Leigh Sports Village de Manchester. Les deux Fenottes peuvent, en cas de succès, faire un grand pas vers les quarts de finale. Dans l'autre rencontre du groupe, la Suisse se mesurera à la Suède un peu plus tôt (18h). Si chaque nation compte, pour l'heure, seulement un point dans ce groupe C, cette soirée devrait nous apporter quelques indications sur l'identité des deux qualifiés.