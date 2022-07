OL - Bleues : Wendie Renard promet "de retirer des penaltys"

Jeudi, lors de la victoire de la France contre la Belgique, Wendie Renard a manqué l’occasion d’ouvrir son compteur but. La capitaine des Bleues a loupé un penalty mais compte bien se rattraper.

Elle a beau être la tireuse attitrée à l’OL et en équipe de France et avoir tiré encore et encore des penaltys, Wendie Renard n’est pas à l’abris d’un échec. C’est ce qu’il s’est passé jeudi soir face à la Belgique. Alors que la France menait au score après le but du 2-1 de Griedge Mbock, la capitaine française a échoué sur sa tentative avant de ne pas réussir à reprendre correctement l’arrêt de la gardienne belge. Sur les conseils de Janice Cayman, Nicky Evrard avait bien anticipé et empêché le 3-1 pour les Bleues.

"C’est un fait de jeu, a déclaré Wendie Renard après la rencontre. J’ai une coéquipière qui était en face et qui a donné des consignes à sa gardienne. On voit bien sur le penalty qu’elle part avant. C’est forcément frustrant pour moi et l’équipe. Ça aurait pu permettre à l’équipe d’être sereine en fin de match. Ce sont des choses qui arrivent et ça ne m’empêchera pas d’en retirer."

Assumant les responsabilités de l’échec, la défenseure de l’OL ne se cherche pas d’excuses et ne va pas tout remettre en cause. Spécialiste de l’exercice, Wendie Renard compte bien prendre le ballon si une nouvelle occasion se présente dans cet Euro 2022. Contre l’Islande ? Avec la qualification assurée, Corinne Diacre devrait normalement faire tourner son groupe, surtout Renard qui a subi une préparation tronquée.