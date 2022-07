Dans un match compliqué face à la Belgique (2-1), les Bleues ont assuré leur qualification pour les quarts de finale de l'Euro. Buteuse, Griedge Mbock considère qu'il va falloir "rectifier le tir" sur le reste de la compétition.

Retour gagnant pour une Lyonnaise de 27 ans. Titulaire jeudi soir après avoir été laissée sur le banc lors du carton face à l'Italie (5-1), Griedge Mbock retrouvait les Fenottes, Wendie Renard et Delphine Cascarino, dans le 11 de l'équipe de France. Si elle voulait envoyer un message fort à sa sélectionneuse, Corinne Diacre, la défenseuse de l'Olympique lyonnais y est parvenue juste avant la pause en inscrivant le but de la victoire contre la Belgique (2-1). "Sur corner, Clara (Matéo) a dribblé son adversaire pour m'adresser un centre. Toujours à l'affût dans la surface, j'ai pu mettre une tête plongeante, a expliqué la joueuse de l'OL au média des Bleues. C'est une joie immense de pouvoir aider l'équipe à reprendre l'avantage. Il n'y a pas de match facile à l'Euro, c'est bien de se qualifier dans la difficulté. On avait à cœur de se qualifier dès ce deuxième match, c'est chose faite désormais", a-t-elle confié.

Les Pays-Bas ou la Suède en quarts de finale ?

Dans un match compliqué face à une sérieuse sélection belge, les Tricolores ont été particulièrement gênées au milieu de terrain. Lundi, la France se mesurera à l'Islande dans un match sans enjeu puisque la première place de la poule D est d'ores et déjà validée avec six points. "On va pouvoir continuer à travailler tranquillement pour le prochain match même s'il faut récupérer d'abord, a ajouté Mbock au micro de RMC Sport. On se rend compte que les équipes nous étudient aussi. Elles travaillent et nous regardent sur les vidéos aussi. Maintenant, c'est à nous de pouvoir analyser ce qui a été bien et moins bien pour rectifier le tir par la suite", a-t-elle poursuivi. En quarts de finale, les Pays-Bas ou la Suède pourraient certainement croiser la route des Bleues.