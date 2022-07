Mercato : Genesio dément de "fausses informations" sur Umtiti (ex-OL)

Au tour de Bruno Genesio de monter au créneau pour dénoncer de "fausses informations" concernant Samuel Umtiti. Des rumeurs venues de Catalogne faisaient écho d'une possible visite médicale ratée au Stade Rennais pour l'ancien Lyonnais.

Le dossier Samuel Umtiti au Stade Rennais voit chaque jour son lot de rumeurs, et de rebondissements, affluer dans la presse française comme internationale. La semaine dernière, les planètes semblaient pourtant s'aligner au sujet de l'arrivée de l'ex-Lyonnais en Bretagne. La presse espagnole évoquait "des discussions en train de se finaliser" pendant que Bruno Genesio dressait le portrait d'un joueur qu'il avait couvé à l'Olympique lyonnais. Mais rapidement, Florian Maurice, le directeur technique de Rennes, s'est rangé derrière "un dossier en stand-by" sans rentrer davantage dans les détails. Si les négociations semblaient au point mort, certains médias catalans ont tenté d'expliquer ce revirement de situation par le fait que l'ancien défenseur de l'OL aurait raté sa visite médicale avec le club breton.

"C'est une fausse information qui est grave"

Une information que le natif de Yaoundé s'était empressée de démentir par un message énigmatique publié sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, l'agent du champion du monde 2018 était aussi monté au créneau dans Mundo Deportivo. "C’est totalement faux", avait-il lancé. Ce vendredi, c'est le coach du Stade Rennais, ayant participé à son éclosion dans le Rhône, qui a décidé de prendre la parole devant la presse. "Je n’ai pas de réseaux sociaux mais on m’a appris certaines choses et j'en suis désolé pour Sam', parce qu'en aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante, a tenu à clarifier Genesio. C'est une fausse information qui est grave pour le joueur et pour nous aussi. Ça ternit notre image car j'ai aussi un engagement avec lui. Je ne sais pas qui a sorti l’information mais c'est un peu vicieux et je trouve ça très regrettable", a conclu celui qui a entraîné l'OL entre 2016 et 2019.