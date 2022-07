Parc OL : 50 000 personnes attendues pour le concert des Rolling Stones

The Rolling Stones (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)

Mardi 19 juillet au Groupama Stadium, les Rolling Stones devraient se produire devant environ 50 000 spectateurs. Quoi de mieux pour clôturer la saison des concerts au Parc OL.

Le rock'n'roll est sur le point de prendre le pouvoir au Groupama Stadium. Mardi 19 juillet à 20 heures, les Rolling Stones clôtureront la saison des concerts dans l'enceinte de l'Olympique lyonnais située à Décines-Charpieu. Pour célébrer leurs six décennies de carrière, le mythique groupe britannique originaire de Londres va poser ses valises à Lyon pour la première de ses deux seules représentations dans l'Hexagone. Pour l'occasion, plus de 50 000 spectateurs sont attendus au Parc OL.

Les parkings du stade déjà tous complets

Afin de vivre ce dernier évènement musical de l'été dans les meilleures conditions, des navettes tramway et bus vont desservir le site d'OL Vallée depuis la Part-Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie ainsi que les parkings relais de l'Eurexpo et de Meyzieu les Panettes à partir de 17 heures. À noter que les parkings du stade sont déjà tous complets, mais que les amoureux de Mick Jagger, Keith Richards ou Ronnie Wood peuvent d'ores et déjà prévoir leur venue parmi plusieurs options. Accessibilité, horaires, restauration et objets interdits... Tout est expliqué ici.