National 2 : la réserve de l’OL débutera à Fréjus le 20 août

Le calendrier de la National 2 est tombé avec une première journée qui verra l’OL affronter Fréjus, avec un déplacement le 20 août prochain.

Le calendrier de la réserve de l’OL a pris forme en l’espace de quelques jours. Après avoir repris le chemin de l’entraînement début juillet, Gueïda Fofana et ses joueurs ont découvert mercredi quels seront leurs adversaires pour la saison 2022-2023 de National 2 dans le groupe C. Ce vendredi, les Lyonnais savent désormais contre qui ils ouvriront le bal le 20 août prochain. Ce ne sera pas à la maison mais avec un déplacement dans le sud de la France pour affronter l’Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël.

Un derby dès la 3e journée

Dans le reste du calendrier et notamment des derbys, le premier aura lieu dès le week-end du 3 septembre avec un court déplacement du côté du stade Balmont pour affronter Lyon-La Duchère lors de la 3e journée. Le match retour aura lieu début février pour le compte de la 17e journée. Concernant, le duel avec l’AS Saint-Priest, les rendez-vous sont pris le week-end du 26 novembre pour la manche aller en terres san-priottes et du 22 avril pour le retour à Décines. Pour découvrir le calendrier complet, cliquez sur le lien.