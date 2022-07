NWSL : l’OL Reign veut poursuivre sa série contre Kansas City

Bethany Balcer lors de OL Reign – San Diego Waves (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Invaincu depuis quatre matchs, l’OL Reign reste sur un nul contre Portland. Les joueuses de Laura Harvey affrontent Kansas City, dans la nuit de dimanche à lundi (1h du matin, heure française).

A Seattle comme à Lyon, il y a un problème d’efficacité. Avec seulement onze buts inscrits en 11 journées, l’OL Reign n’est pas l’équipe la plus spectaculaire de la saison NWSL mais peut au moins s’appuyer sur une défense de fer. Avec seulement huit buts encaissés, la franchise américaine de l’OL Groupe est ce qui se fait de mieux dans le championnat américaine et cette solidité permet aux joueuses de Laura Harvey d’être cinquièmes.

L'OL Reign à 5 points du leader et deux matchs en moins

Dans la nuit de dimanche à lundi (1h du matin), l’OL Reign souhaite poursuivre sa série de quatre matchs sans défaite mais avec une victoire. Après avoir accroché Portland, deuxième de NWSL, le club de Seattle doit empocher les trois points contre Kansas City pour ne pas laisser filer le peloton de tête. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison avec une courte victoire d’OL Reign et un but de Bethany Balcer (80e). Tous signeraient pour un pareil scénario du côté du Field of Legends de Kansas City.