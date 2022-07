OL - Rachat : la fortune de John Textor est "presque impossible à estimer"

En passe de racheter l’OL, John Textor reste une énigme pour beaucoup avec une fortune difficile à estimer et le soutien de deux autres investisseurs, plus puissants que lui.

Après 35 ans de règne, Jean-Michel Aulas va passer la main en douceur dans les prochains mois. Le président de l’OL ainsi que le conseil d’administration ont validé l’offre de rachat de John Textor pour racheter les parts de Pathé, IDG Capital et Holnest. Il reste encore à ce que les négociations exclusives arrivent à leur terme pour officialiser ce nouvel actionnariat mais l’Américain sera bien le prochain nouvel homme fort. Néanmoins, celui qui a fait fortune dans les effets spéciaux au cinéma reste une énigme pour certains. Alors que son patrimoine serait estimé à 3 milliards, la réalité est en réalité bien loin.

"Il est quasiment impossible d’estimer la fortune de John Textor car son argent est dispatché à travers de nombreuses sociétés qui en détiennent d’autres et ainsi de suite, a déclaré Andrew Abramson, banquier d’affaires interrogé par L’Equipe. Si vous mettez bout à bout son patrimoine, ses entreprises actuelles et déduisez ses dettes, sa fortune est bien inférieure à trois milliards. On est plus autour des 250 millions."

C’est donc fort logiquement que John Textor s’est entouré de deux autres partenaires avec Jamie Salter et Wiliam Foley, à qui il a contracté un crédit via leur holding pour l’opération du rachat de l’OL. Il y a quelques semaines, l’Américain avait rassuré tout son monde alors que la rumeur d’un LBO planait dans le ciel lyonnais. "On amène de l'argent avec Jamie (Salter) et Bill Foley, deux amis, avait déclaré Textor à Décines. On a investi avec nos fonds propres. On a les reins solides, nous achetons ces actions avec nos capitaux propres, ce n'est pas de la dette."