Parc OL : 340 buts inscrits par l’OL depuis janvier 2016

Le 5 août prochain, l’OL va faire son retour au Parc OL pour la 1ere journée de Ligue 1. Depuis son entrée dans l’enceinte décinoise en 2016, le club a marqué 340 buts.

La saison dernière, la crise du Covid-19 avait empêché toute rencontre amicale durant l’été 2021 du côté du Parc OL. Cette année, nombreux étaient les supporters de l'OL à espérer voir les joueurs de Peter Bosz prendre leurs quartiers dans l’enceinte décinoise avant le début de la Ligue 1. Malheureusement, le dernier match se déroulera en Italie pour affronter l’Inter Milan et il faudra donc attendre le vendredi 5 août pour fêter les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sous leurs nouvelles couleurs. Le stade de Décines va permettre à l’attaquant de l’OL de se rappeler de bons souvenirs, lui qui sera à jamais le premier buteur au Parc OL, un après-midi de janvier 2016 contre Troyes.

Fekir détient toujours un record

Depuis, les cages adversaires ont tremblé à 339 autres reprises en faveur du club lyonnais avec comme dernier buteur Tetê lors d’OL - Nantes le 14 avril dernier. En se levant à 340 reprises depuis plus de six ans, les supporters lyonnais ont la chance de voir des buts sortis de nul part comme ce corner direct de Rachid Ghezzal contre le Gazélec, le seul à ce jour, ou encore cet éclair de génie de Nabil Fekir contre les Girondins de Bordeaux. En trompant Benoit Costil de presque 53m en août 2017, le meneur du Real Betis a inscrit le but le plus lointain de l’OL dans son stade, talonné de près par Memphis Depay et son lob contre Toulouse en mars 2017.