Mercato : Maxwel Cornet (ex-OL) de retour en Premier League ?

Maxwel Cornet (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

Parti de l’OL l’été dernier, Maxwel Cornet n’a pas pu éviter la relégation de Burnley. Néanmoins, sa saison réussie pourrait lui ouvrir les portes d’Everton.

Joueur à tout faire à l’OL passant d’avant-centre à ailier puis latéral gauche, Maxwel Cornet avait quitté le club lyonnais à l’été 2021 pour rejoindre Burnley. Entre un joli chèque (15 millions d’euros) et des relations tendus avec le public, tout le monde y avait trouvé son compte dans l’affaire. Parti à la découverte de la Premier League, l’international ivoirien s’est plutôt bien acclimaté avec neuf buts et deux passes. Malheureusement, il n’a pu empêcher la relégation des Clarets et se cherche désormais une porte de sortie.

Discussions sur les modalités du transfert

Les performances de l’ancien Lyonnais ne sont pas passées inaperçues en Angleterre et Everton serait en train de négocier avec Burnley pour une arrivée de Cornet dans les prochains jours d’après The Athletic. Seulement, le club du Lancashire souhaiterait que les Toffees payent la clause libératoire fixée à 21 millions d’euros. De son côté, Everton tenterait d’enrôler Maxwel Cornet sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat en cas de maintien la saison prochaine. Une chose est sûre, l’OL ne touchera pas un centime dans ce transfert.