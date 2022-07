OL - Mercato : Fulham voudrait Léo Dubois en prêt

Léo Dubois et Armand Laurienté (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Poussé sur le banc par Malo Gusto en fin de saison dernière, Léo Dubois n’attaque pas la saison qui arrive dans la peau d’un titulaire. Promu en Premier League, Fulham aimerait bien se faire prêter le latéral mais l’OL préfère un transfert sec.

Vendredi, Bruno Cheyrou a joué les entraîneurs et s’est montré plutôt cash. Interrogé sur le dégraissage attendu à Lyon après les nombreuses arrivées, le chef de la cellule de recrutement n’a pas fait dans la langue de bois notamment au moment de parler de la situation de Léo Dubois, poussé vers le banc par Malo Gusto en fin de saison dernière. Capitaine au début du dernier exercice, l’international français s’avance dans une toute autre position à l’heure de la reprise.

« Par rapport à sa fin de saison et au fait que Malo ait été exceptionnel, c'est difficile vis-à-vis de son statut et à son âge (27 ans) de s'imaginer en tant que doublure, a déclaré le responsable du recrutement lyonnais. Il faut trouver le bon compromis entre protéger nos intérêts et lui permettre de poursuivre sa carrière. »

La Fiorentina s’est bien renseignée sur la situation du joueur mais Dubois correspond plutôt à une deuxième option par rapport à Dodô. Néanmoins, un club se serait bien positionné sur le dossier mais pas dans les conditions souhaitées par l’OL. D’après L’Equipe, avec un retour en Premier League, Fulham souhaite se renforcer et aimerait un prêt de Dubois pour la saison prochaine. Une solution qui ne correspondrait pas aux attentes lyonnaises qui voudraient avant tout un transfert sec aux alentours de 8 millions d’euros.