Ce samedi, l’équipe de France U18 dispute la demi-finale des Jeux Méditerranéens. Les coéquipiers de Mathieu Patouillet affrontent la Turquie pour une place en finale. Le gardien lyonnais est titulaire à Oran.

Les matchs s’enchaînent et les Bleuets n’ont pas vraiment le temps de souffler. Une semaine après le début du tournoi, l’équipe de France U18 dispute déjà la demi-finale des Jeux Méditerranéens face à la Turquie à 18h. Après être restés invaincus en phase de poule, les coéquipiers de Mathieu Patouillet rêvent d’un sacre final mais il faudra sortir les Turc au Stade de Sig à Oran.

Pour affronter la Turquie, Mathieu Patouillet reprendra sa place dans le but français. Le gardien de but de l’OL a été titularisé lors du deuxième match contre l’Espagne et Lionel Rouxel continue donc de jouer l'alternance avec Alain Zadi. En cas de qualification pour la finale, la France affrontera soit le Maroc soit l’Italie.