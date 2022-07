OL : reprise de l'entraînement pour une partie des Fenottes

Les joueuses de l'OL ont repris l'entraînement, lundi, au Groupama Training Center de Décines-Charpieu. Entre les compétitions internationales et les blessures, plusieurs Fenottes manquent à l'appel.

Quatorze jours après les garçons, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont repris le chemin de l'entraînement. Mais en ce lundi 18 juillet, seulement une partie du groupe a retrouvé le Groupama Training Center. Si la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer, était bien présente, ce n'est évidemment pas le cas de plusieurs de ses compatriotes (Renard, Mbock, Cascarino, Malard et Bacha) retenues en Angleterre pour y disputer l'Euro avec les Bleues. De même pour Sara Däbritz, en route vers les quarts de finale avec l'Allemagne, ainsi que Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola qui affronteront la France au prochain tour. Pour Ada Hegerberg et Signe Bruun, respectivement éliminées de la compétition avec la Norvège et le Danemark, place à la récupération avant de reprendre avec Lyon.

Un tournoi de présaison est prévu aux Etats-Unis

Lindsey Horan et la gardienne Christiane Endler sont quant à elle en mission avec leur sélection sur le continent américain. En raison de graves blessures, Ellie Carpenter, Dzsenifer Marozsán et Catarina Macario sont également exemptées d'une reprise sous cette chaleur caniculaire. Amel Majri, touchée au genou et récemment devenue maman, est aussi absente. Pour ce petit groupe où figurent Perle Morroni et Sarah Bouhaddi, l'objectif est de bien se préparer en vue d'un prestigieux tournoi prévu fin aôut aux Etats-Unis. Pour rappel, les filles de Sonia Bompastor iront à Portland du 17 au 21 août pour disputer la 4e édition de la Women's International Champions Cup. Un tournoi de présaison que les championnes d'Europe en titre avaient déjà remporté en 2019.