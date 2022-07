OL - Euro 2022 : Ada Hegerberg et la Norvège prennent déjà la porte

Ada Hegerberg au moment de son remplacement lors de Norvège – Angleterre (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

Incapable de gagner contre l’Autriche, la Norvège est déjà éliminée de l’Euro 2022. Ada Hegerberg n’aura pas réussi à ouvrir son compteur but dans la compétition.

Un bon parcours à l’Euro 2022 avec la Norvège aurait pu ouvrir un peu plus grand les portes d’un deuxième sacre au Ballon d’Or pour Ada Hegerberg. Mais en prenant la porte dès le premier tour de la compétition, l’attaquante de l’OL a certainement dit adieux à la récompense individuelle. Ayant à coeur de montrer qu’elle était de retour au meilleur niveau avec sa sélection, Hegerberg va très certainement sortir de cet Euro avec le plein d’amertume, elle qui n’a en plus pas réussi à marquer le moindre but en trois matchs.

Du changement à la tête de la sélection ?

Tout avait pourtant bien commencé pour la Norvège avec un premier succès inaugural contre l’Irlande du Nord mais la gifle reçue contre l’Angleterre (8-0) semble avoir laissé des traces aussi bien psychologiques que dans le vestiaire. Contre l’Autriche, vendredi soir, les Scandinaves n’avaient pas à réfléchir. Seule une victoire pouvait les emmener en quarts de finale. Un unique but de Nicole Billa (37e) a suffi à anéantir les espoirs norvégiens. Ada Hegerberg sera de retour à Lyon plus tôt que prévu mais il se pourrait bien que des changements interviennent au sein du staff en place…