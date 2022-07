OL - Euro 2022 : fin de parcours pour Signe Bruun, battue par l’Espagne

Dans l’obligation de gagner contre l’Espagne, le Danemark s’est incliné sur la plus petite des marges. Comme Ada Hegerberg, Signe Bruun quitte l’Euro 2022 dès les poules.

Gagner ou rentrer à la maison. Samedi soir, en foulant la pelouse de Brentford, le Danemark n’avait pas d’autre choix que de s’imposer face à l’Espagne pour continuer dans cet Euro 2022. A égalité avec leur adversaire du soir, les Danoises ne pouvaient se contenter d’un nul à cause de la différence de buts. Malheureusement, le destin a été cruel pour les coéquipières de Signe Bruun, qui est restée tout le match sur le banc, avec une défaite sur la plus petite des marges (1-0) dans le temps additionnel. Le but de Cardona permet à l’Espagne de rejoindre l’Allemagne en prenant la deuxième place du groupe et donc de se qualifier pour les quarts de finale.

Un choc Angleterre - Espagne

Les fans ont déjà pris rendez-vous mercredi 20 juillet pour un choc contre l’Angleterre et l’assurance de voir l’une des nations favorites être éliminée dès les quarts. Son premier adversaire dans cette phase finale, l’Allemagne le connait depuis la victoire de l’Autriche contre la Norvège et l’assurance de finir première du groupe B. Malgré un match sans enjeu contre la Finlande, la Maanschaft a signé un sans-faute dans cette phase de poule avec trois victoires en trois matchs. Sara Däbritz a joué toute la rencontre et a été aux premières loges pour voir Kleinherne (40e), Popp (48e) et Anyomi (63e) couler les Finlandaises.