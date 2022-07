Christiane Endler avec le Chili (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

À la Copa América, le Chili de Christiane Endler se mesure au pays hôte, la Colombie, dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour la gardienne de l'OL, ce match est déterminant pour se rapprocher de la première place du groupe A.

Rencontre capitale pour Christiane Endler et le Chili à la Copa América. En terres colombiennes, les Chiliennes se mesurent, dans la nuit de mercredi à jeudi, au pays hôte pour leur quatrième et dernier match de poule. Actuellement troisièmes, elles ont débuté la compétition par une courte défaite contre le Paraguay (3-2), avant de se reprendre en dominant l'Équateur (2-1), et de rendre une copie parfaite, lundi, face à la Bolivie (5-0).

Le Chili peut s'emparer de la première place

En cas de succès contre la Colombie, première de ce groupe A, la sélection chilienne pourrait s'emparer de la première place, selon le résultat du Paraguay (deuxième du groupe). Dans un tournoi où seuls les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant, une défaite les éliminerait de la compétition. Pour la gardienne de l'Olympique lyonnais, qui porte le brassard de capitaine avec son pays, le moment est venu d'accrocher une qualification vers la poule finale, où le premier et le second obtiendront un précieux ticket pour la Coupe du monde 2023.