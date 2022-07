OL - Mercato : Houssem Aouar trop gourmand pour le Real Betis ?

Souhaité et désiré par le Real Betis, Houssem Aouar aurait revu ses plans sur le club espagnol, au point d'accepter de rejoindre l’écurie andalouse. Seulement, le milieu de l’OL ne souhaiterait pas faire de concessions salariales.

Houssem Aouar vers le Real Betis, William Carvalho dans le sens inverse ? Depuis quelques jours, l’idée d’un échange est dans les tuyaux même si tout ne serait pas aussi ficelé que certaines rumeurs le laisseraient paraître. Le dénouement de cette affaire est encore loin d’être arrivé et toutes les parties continueraient donc à échanger et négocier pour trouver la meilleure solution possible. La négociation la plus rude pourrait d’ailleurs bien se trouver entre Houssem Aouar et le club andalou. A la recherche d’un nouveau challenge, le milieu ne voyait, de prime abord, pas le Real Betis comme une priorité mais, face à l’insistance des dirigeants sévillans et peut-être de Nabil Fekir, aurait revu sa copie.

Un salaire proche de celui à l'OL

Seulement, voir Aouar sous le maillot verdiblanco ne sera pas à n’importe quel tarif d’après AS. Dans la même position que l’OL, les Sévillans doivent vendre avant de vraiment pouvoir passer à l’action. Les 25 millions d’euros de ventes espérés avant le 30 juin ne sont pas arrivés et le plafond salarial est déjà bien atteint. Difficile dons d’accéder aux exigences de l’international français. Le quotidien espagnol avance qu’Aouar aurait demandé un chèque de 20 millions d’euros sur les cinq ans passés en Andalousie, soit quatre millions annuels. Un salaire légèrement plus élevé que celui qu’il toucherait actuellement à l’OL où il avoisinerait les 310 000€ bruts mensuels d’après une enquête de L’Equipe il y a quelques mois.