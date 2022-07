Depuis son premier match en Ligue 1, Anthony Lopes a pris part à 162 des 172 succès de l'Olympique lyonnais en championnat.

Un soir de printemps 2013, Anthony Lopes lançait sa carrière dans l’élite du foot français, à l’occasion d’un derby au stade de Gerland, qui s’était soldé par un match nul (1-1). Suite à la blessure de Rémy Vercoutre, l'emblématique portier de l'OL n'a plus jamais quitté les buts lyonnais. Comme l'indique le site de la Ligue 1, l'international portugais a pris part à 162 des 172 succès de l'Olympique lyonnais en championnat, depuis sa première titularisation contre les Verts le 28 avril 2013. Au départ de l'exercice 2022-2023, il est le troisième joueur à avoir remporté le plus de rencontres de Ligue 1 sur les dix dernières saisons.

Cinquième au classement global des victoires

Seuls les Parisiens Marco Verratti (174 victoires) et Marquinhos (172) ont fait mieux que le Lyonnais de 31 ans sur la même période. Parmi tous les joueurs actuellement engagés en première division, le natif de Givors est cinquième au classement global des victoires (sans prendre en compte une limite de saisons). À 37 ans, Steve Mandanda, qui va démarrer sa quinzième saison en Ligue 1, occupe la première place, tandis que son ex-partenaire à Marseille, Dimitri Payet, est second. À noter que les anciens Lyonnais, Jordan Ferri (9e) et Maxime Gonalons (10e), comptent respectivement 132 et 125 victoires dans l'élite.