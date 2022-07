Au programme de la préparation, le match des U19 de l’OL contre ceux de Montpellier s’inscrit dans une journée anniversaire. La rencontre se jouera dans le cadre des 100 ans du club d’Amplepuis.

Après le sacre en Coupe Gambardella, Eric Hély doit presque tout reprendre de zéro dans cette nouvelle saison qui commence. Depuis le 11 juillet, le coach des U19 de l’OL a repris le chemin de l’entraînement comme ses joueurs avec de nouvelles têtes. La génération 2004 étant amenée à jouer avec le groupe de National 2 pour certains (Lagha, Degorce, etc) et l’équipe première pour d’autres (El Arouch), la pression est désormais sur la génération suivante pour tenter de faire aussi bien que leurs aînés. Pape Fuhrer a déjà expérimenté la catégorie la saison dernière avec succès et le milieu devrait être l’un des joueurs sur lesquels Hély va s’appuyer.

Amplepuis, club partenaire de l'OL

Afin de créer des automatismes et surtout de se frotter à une nouvelle catégorie, les U19 ont cinq matchs de préparation au programme dont le premier ce samedi 23 juillet. Les jeunes Lyonnais vont faire le court déplacement vers Amplepuis afin d’affronter les U19 de Montpellier. Cette rencontre, déjà annoncée depuis quelques jours, s’inscrit dans le cadre d’une journée anniversaire pour l’ancien club de Corentin Tolisso. En effet, à cause de la crise sanitaire du Covid-19, le Stade Amplepuisien fête avec un an de retard son centenaire avec l’affiche des U19 comme match de gala et clou du spectacle à 17h30.