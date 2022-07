Ligue 1 : Gonalons (ex-OL) parmi les meilleurs tacleurs et récupérateurs

Maxime Gonalons a fait son retour en Ligue 1 cet été. Malgré son départ en 2017, l'ancien capitaine de l'OL reste l'un des meilleurs tacleurs et récupérateurs du championnat de France.

Formé à l'Olympique lyonnais, Maxime Gonalons a disputé huit saisons avec le groupe professionnel rhodanien, entre 2009 et 2017, avant de s'envoler pour l'Italie (AS Rome) puis de tenter l'aventure en Espagne (Séville FC et Grenade). De retour en Ligue 1 cet été, l'ancien capitaine lyonnais a posé ses valises au Clermont Foot, 17e du dernier exercice, pour tenter de faire régner sa loi dans l'entrejeu du club auvergnat. Quand il évoluait dans le Rhône, le milieu de terrain de 33 ans se distinguait par son utilisation du tacle glissé afin de récupérer de précieux ballons devant la défense. L'ex-Lyonnais est d'ailleurs, d'après les chiffres avancés par le site de la Ligue 1, le joueur ayant effectué et réussi le plus de tacles en moyenne par match entre 2012 et 2017 (3,9 tacles par rencontre, dont 2,95 réussis).

Le récupérateur le plus efficace sur les dix dernières années

Au cours des dix dernières années, le natif de Vénissieux reste, malgré son départ en 2017, deuxième au classement général de la Ligue 1 avec 493 tacles réussis pour 651 qui ont été tentés. Avec plus de 300 matches à son actif, seul Benjamin André (612 tentés/914 réussis) fait mieux que lui sur cette période. Et si l'on se penche plus largement sur la récupération du ballon, aucun joueur n’a été plus efficace que le néo-clermontois (8,6 ballons récupérés en moyenne par match) dans ce domaine depuis 2012. Sur un plan personnel, son exercice le plus abouti à Lyon remonte à la saison 2014-2015, avec 124 tacles effectués et 369 ballons récupérés. À noter que ce classement ne prend en compte que les joueurs ayant disputé un minimum de 100 rencontres dans l'élite.