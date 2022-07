Ayant prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, Anthony Lopes ne dirait pas non à faire toute sa carrière à l’OL. Le portier espère surtout pouvoir remporter un titre avec son club formateur.

Dans le football actuel, le romantisme a laissé place au business et les Francesco Totti ou Paolo Maldini ne sont plus légion désormais. Voir un joueur faire toute sa carrière dans un seul club relève du miracle et pourtant à Lyon, il se pourrait bien qu’un Lyonnais imite les légendes italiennes. En prolongeant son contrat jusqu’en juin 2025, Anthony Lopes pousse le curseur encore un peu plus loin dans sa relation avec l’OL. Formé et lancé en pros du côté de Gerland, le gardien n’est pas prêt de faire ses valises et ce n’est pas pour lui déplaire.

"Faire toute carrière à l’OL ? Je ne suis pas trop mal parti, a-t-il avoué dans un live Instagram organisé par le club ce mercredi. En prolongeant jusqu’en 2025, j’ai montré ma fidélité. C’est quelque chose qui me tient à coeur donc oui il y a une forte probabilité que ça arrive même si on verra en 2025 ce qu’il en est. Concernant l’après-carrière, je n’y pense pas encore à l’heure actuelle. La question ne se pose pas."

Lopes a retrouvé "ses potes" Lacazette et Tolisso

Ayant déjà disputé 419 rencontres avec son club formateur, Anthony Lopes est l’un des symboles de ce "made in Lyon" cher à Jean-Michel Aulas. Le champion d’Europe 2016 a d'ailleurs travaillé en sous-marin pour aider la direction à convaincre Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso de revenir et compte bien "rectifier le tir que ce soit sportivement ou humainement afin de respecter ce blason et ces couleurs" après une saison chaotique. Sans Europe, l’OL va avoir tout le temps de se concentrer sur le championnat afin de "remettre le club sur le devant de l’affiche en Ligue 1 d’abord et ensuite le plus longtemps en Europe derrière". Ayant retrouvé "ses potes" Lacazette et Tolisso, Anthony Lopes compte désormais mettre fin à une anomalie : celle de remporter un titre.

"Mon plus grand regret est clairement de ne pas avoir encore remporté de trophée avec l’OL. J’ai pourtant joué deux finales de Coupe de la Ligue et quand tu vois le trophée aussi près, à portée de main, c’est rageant. (…) J’aimerais gagner la Ligue des champions. En fait, j’aimerais gagner tous les titres avec l’OL."

Assurant que le club faisait tout pour "ramener l’OL à sa place", Anthony Lopes a de grandes ambitions et compte bien mettre un terme à une décennie de disette.