OL : Lacazette se remémore son triplé contre les Verts à Gerland

Alexandre Lacazette est revenu sur "le plus beau triplé" de sa carrière face aux Verts lors du dernier derby à Gerland. Dans les colonnes du Progrès, il s'est aussi confié sur son futur après le football.

Avant de devenir le premier buteur de l'histoire du Parc OL, et d'y trouver la faille à 29 reprises en moins de deux ans, Alexandre Lacazette a fait les belles heures de Gerland. Un soir d'automne 2015, il y signait un triplé face à Saint-Etienne pour que l'Olympique lyonnais remporte son dernier derby face aux Verts avant de dire définitivement adieu à sa mythique enceinte. Pour nos confrères du Progrès, l'attaquant lyonnais est revenu sur cette soirée inoubliable. "C'est marqué à vie, j'ai gardé le ballon. Il est chez ma mère. Pour les triplés (quatre en Ligue 1), les ballons sont chez elle, elle les a récupérés, a confié le Gone dans les pages du quotidien régional. Sainté c'est le plus beau, l'histoire est trop belle", a-t-il ajouté.

"On verra si je dois jouer un rôle dans l'encadrement"

Si Lacazette, de retour à l'OL cet été, a encore de belles choses à accomplir avec son club de cœur, l'avant-centre de 31 ans pourrait bien rester dans le Rhône, à l'instar de Ludovic Giuly ou Claudio Caçapa, après avoir raccroché les crampons. "Il est encore trop tôt. Mais M.Aulas a construit un club extraordinaire que j'ai encore trouvé changé depuis 2017. On verra si je dois jouer un rôle après dans l'encadrement, a-t-il estimé. Le métier d'entraîneur est très difficile, j'ai pu m'en rendre compte. Je crois que je ne serai jamais coach, ni consultant", a glissé le Lyonnais.