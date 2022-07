Nouvelle recrue de l’OL pour la saison prochaine, Inès Jaurena va vivre de l’intérieur ce qu’elle a subi depuis ses débuts en pro. La milieu avoue que "ce n’était pas une partie de plaisir" de jouer les Fenottes, en étant adversaire.

Après avoir quitté les Girondins de Bordeaux, Inès Jaurena va découvrir un quatrième club en D1 féminine. En attendant de retrouver Janice Cayman, avec qui elle a évolué à Florida State (USA) puis à Juvisy (ex Paris FC), Inès Jaurena a commencé à s'acclimater à son nouvel environnement depuis lundi. La milieu de terrain s’est engagée pour une saison avec l’OL et vient renforcer un secteur bien fourni. L’internationale française va devoir jouer des coudes pour s’imposer mais elle savoure le bonheur de "rejoindre une institution, une grande équipe".

Avec un palmarès vierge de tout trophée, Jaurena compte bien se rattraper avec un club qui lui a fait tant de misère depuis ses débuts."L’OL représente un gros, c’est un club dur à battre. Il faut faire le match parfait. Généralement, ce n’est pas un match où on se régale, on défend beaucoup. Prendre un point contre l’OL, c’est une victoire, a-t-elle avoué face aux caméras d’OL Play. Ça m’est arrivé une fois avec Bordeaux, on l’a célébré comme si on avait gagné même si l’objectif avant le match était d’essayer de les battre. Mais c’est un très gros morceau."

Arrivée entre Rhône et Saône pour les douze prochains mois, en attendant plus, Inès Jaurena va maintenant découvrir la culture de la gagne qui règne chez les Fenottes. L’objectif est assumé, le triplé est dans le viseur pour l’OL et la milieu.