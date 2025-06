Jean-Michel Aulas adresse ses félicitations à Michele Kang

Spectateur toujours "attentif" à la situation de l'OL, Jean-Michel Aulas voit d'un bon œil la nouvelle nomination de Michele Kang. L'Américaine est à présent la patronne de l'Olympique lyonnais.

Évidemment, l'ombre de John Textor est toujours présente au-dessus de Décines. Certes, il a démissionné de son poste de président de l'OL et d'Eagle Football Group, mais il reste de patron d'Eagle Football Holding, la maison mère. En attendant, il est remplacé par Michele Kang, la propriétaire d'OL Lyonnes. Pour l'épauler, nous retrouverons Michael Gerlinger, le nouveau directeur général.

Loin d'être un supporter de son successeur à la tête de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas reste un observateur vigilant au destin du club. Il a d'ailleurs chaudement applaudi ce bouleversement à la direction des septuples champions de France (2002-2008).

"Ce club mérite le meilleur"

Il n'oublie pas non plus de se placer, tendant la main pour aider, s'il le peut, l'Américaine. "Félicitations à Michele Kang pour sa nomination à la tête de l’OL. Ce club mérite le meilleur : de l’ambition, de la passion et de la loyauté. Je resterai, comme toujours, pleinement engagé, disponible depuis la place qui est la mienne, attentif et fidèle à ce que nous avons construit, a-t-il ajouté sur X. L’Olympique lyonnais, c’est une part de moi."