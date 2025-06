Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Présent à Grenoble pour France - Brésil, Jean-Michel Aulas a forcément été interrogé sur la situation de l’OL. Le vice-président de la FFF espère qu’Ares va venir aider John Textor pour sauver le club de la relégation.

Mercredi, il n’avait pas le cœur d'en parler et cela pouvait se comprendre. Rendant une dernière fois hommage à Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas n’avait pas forcément envie de s’attarder sur la décision prise la veille. Une relégation en Ligue 2, trente-sept ans après. S’il n’avait pas souhaité parler publiquement, l’ancien président de l’OL n’avait pas manqué de placer quelques piques bien senties lors de son discours à l’intérieur de l’église Saint-Louis. Personne ne le refera à cet âge-là et l’occasion était trop belle pour la laisser passer.

Trois jours après les obsèques de son grand ami, Aulas n’a pas esquivé les questions autour de la situation du club lyonnais, à la mi-temps de France - Brésil (3-2) à Grenoble. Interrogé par France Télévisions, l’ancien président a logiquement fait part de "sa tristesse quand on est Lyonnais. Je suis surpris, oui, car j’avais interrogé les dirigeants avant la séance de la DCNG, ils étaient très confiants. Donc, la surprise a été totale. On va tout faire, se mobiliser auprès de la procédure d’appel et aussi auprès des actionnaires."

"Lyon mérite d'être tout en haut"

Entre Jean-Michel Aulas et John Textor, les relations ont connu des hauts et des bas. Seulement, la situation actuelle pousse le vice-président de la FFF à se ranger du côté du fonds d’investissement ARES. Peut-être la seule solution viable pour voir l’OL encore en Ligue 1 à compter du 17 aout prochain. Du côté d’Aulas, le message est plutôt clair. "Je suis persuadé qu’ARES, qui a une grande puissance financière, va venir au secours des actionnaires actuels pour trouver la solution. Lyon mérite d’être tout en haut et il faudra trouver la formule qui le permet." Cela passe-t-il par une mise en retrait de John Textor et une sortie totale de l’OL d’Eagle Football ? Difficile à dire pour le moment. Mais une chose est sûre, il y a urgence.