Mercato : à une semaine de la reprise, l'OL y voit extrêmement flou

La déception des joueurs de l’OL à Manchester (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Dans une semaine, l'OL reprendra le train-train quotidien sportif pour préparer la saison. Mais avec qui ? Quel effectif ? Deux questions sans réponse, ce qui est normalement inconcevable à cette période de l'année.

Voilà un peu plus d'un mois, Paulo Fonseca disait "travailler sur la saison prochaine". Se montrant "optimiste", le technicien portugais de l'OL affichait un certain calme vis-à-vis de l'avenir. "Malgré les soucis financiers, j'ai grandement confiance en notre président", affirmait-il. La situation était déjà floue, sportivement et économiquement.

Nous étions fin mai, et cinq semaines plus tard, la donne a évolué, mais pas dans le bon sens. Aujourd'hui, à une semaine de la reprise de l'entraînement, le contexte autour de l'Olympique lyonnais est particulièrement critique. La décision de la DNCG de le rétrograder en Ligue 2 a bouleversé tous les plans et mis à mal la stratégie du club pour cet été.

Des dossiers abandonnés

Il est bien évidemment dans l'impossibilité de signer de nouvelles recrues. Pourtant, il avait avancé sur plusieurs dossiers en cas de feu vert de l'organe de régulation (Matt Turner, Danilo, Afonso Moreira). Tout cela est envolé, car même s'il repart en Ligue 1 (et qu'ils peuvent engager des joueurs, ce qui est loin d'être fait), les dirigeants rhodaniens auront bien du mal à convaincre par leur projet. Même en disputant la Ligue Europa, comment attirer avec une aussi mauvaise presse ?

Fonseca et son staff devront a priori miser sur les garçons déjà présents en 2024-2025. Mais à ce sujet aussi, où vont les septuples champions de France (2002-2008) ? Qui sera présent le 7 juillet à Décines pour le retour du train-train quotidien ? Et surtout, qui sera encore là en août pour l'entame du championnat ? On sait que mercato est imprévisible, mais là, l'Olympique lyonnais est au-delà de l'imprévisibilité.

Qui sera encore à l'OL en août ?

Ce qui est acté, c'est qu'Alexandre Lacazette ne sera plus là, tout comme Nicolas Tagliafico, dont la potentielle prolongation tombe à l'eau. Mais quid d'autres titulaires comme Lucas Perri et Corentin Tolisso, qui ont des prétendants. Les rumeurs vont bon train ces dernières heures, ce qui est logique, car le projet, pour l'instant, périclite. On a ainsi parlé de Saël Kumbedi, de Georges Mikautadze et bien évidemment, Malick Fofana, la principale valeur marchande.

L'Équipe indique que l'OL ne vendra pas avant que sa situation ne soit clarifiée, ce qui signifierait un statu quo avant le passage en appel devant la DNCG. Plusieurs jeunes devraient compléter l'effectif rhodanien la semaine prochaine. Ensuite, cela dépendra sans doute du verdict de la DNCG, puisqu'un maintient dans l'élite, et la perspective de la coupe d'Europe, pourrait permettre de conserver des éléments forts du groupe.

Comment être compétitif dans ces conditions ?

Néanmoins, si John Textor, désormais écarté, est sûr que son club "va s'en sortir", cet été 2025 laissera des traces. Sportivement, les Lyonnais devront se remettre de ces derniers jours très difficiles. En Ligue 1 ou en Ligue 2, comment pourront-ils être compétitifs dans ces conditions ? C'est peut-être cette question qui sera finalement la plus importante de toutes.