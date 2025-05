L’OL reprendra l’entraînement le 7 juillet

Après un dernier succès face à Angers samedi, les joueurs de l’OL sont partis en vacances. Ils reprendront l’entraînement le 7 juillet.

Qui sera de retour à l’entraînement cet été ? Après une fin de saison nerveusement éprouvante, les joueurs de l’OL sont partis en vacances avec une 6ᵉ place de Ligue 1 en poche. Dernier objectif pour eux. Espérer que le PSG l’emporte en finale de coupe de France face à Reims pour qu’une place en barrage de Ligue conférence se transforme en ticket directement qualificatif pour la phase de ligue de C3. Mais le club de John Textor n’aura dans tous les cas pas atteint l’objectif affiché en début de saison. Le podium ou, du moins, la Ligue des champions. Un motif de départ pour certains ?

Cela pourrait bien être le cas pour Nicolas Tagliafico. Mais outre le sportif, c’est l’économique qui primera cet été. L’OL a déjà acté un départ, celui de Lacazette, et devrait également perdre Rayan Cherki. De quoi renflouer les caisses d’Eagle Football Groupe. Mais l’incertitude pèse aussi sur de nombreux autres éléments comme Thiago Almada, Nemanja Matic ou encore Malick Fofana. À ce jour, impossible de miser sur la présence d’un quelconque joueur lors de la reprise de l’entraînement, qui a été fixée au 7 juillet.

Moins de repos pour les internationaux

D’ici là, la plupart des joueurs pourront profiter de leur temps de repos durant plus d’un mois. Mais pour certains, cette période de vacances sera bien plus courte. Au cours de la première moitié du mois de juin, une nouvelle trêve internationale est venue s’insérer dans le calendrier. Et elle devrait concerner de nombreux Lyonnais.

Parmi eux, Moussa Niakhaté (Sénégal), Nicolas Tagliafico et Thiago Almada (Argentine), Lucas Perri (Brésil) ou encore Malick Fofana (Belgique). Ces internationaux auront donc un peu moins d’un mois de vacances avant de refouler les pelouses du Groupama OL Training Center. À noter que Rayan Cherki a de son côté de belles chances de disputer l’Euro espoirs avec l’équipe de France, qui se déroulera du 11 au 28 juin.