Cherki (OL) : "Quoi qu'il arrive, un jour je reviendrai"

Meilleur passeur de Ligue 1, Rayan Cherki a parfaitement terminé sa saison avec l'OL. Avant de mettre les voiles durant l'été, le joueur offensif savourait le chemin parcouru.

Rayan, on a senti beaucoup de plaisir chez vous dans cet OL, et notamment dans cette passe décisive pour Lacazette.

Rayan Cherki : Oui, effectivement, on a essayé de donner un maximum de plaisir aux supporters, on a essayé d'en prendre un maximum. Ça me tenait à cœur de lui donner une dernière passe décisive. Je lui avais promis de lui donner la première, je lui avais promis de lui donner la dernière. Je suis fier d'avoir joué à ses côtés.

Ça se finit en Coupe d'Europe, sixième, au dernier moment, comme l'année dernière.

Exactement, on ne peut pas rêver mieux. Comme on le sait, quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quand il y a de la vie, il y a des miracles. Donc, on est contents malgré tout.

Qu'allez-vous faire la saison prochaine ?

Je vais voir où le vent me mène. En tout cas, je suis fier de toute l'équipe. Je suis fier de ce que j'ai fait à l'Olympique lyonnais. Bien évidemment, je n'oublie personne. Toutes les personnes qui nous ont aidés au quotidien, les intendants qui sont très importants pour nous. Jean-Michel Aulas qui a été le précurseur de beaucoup de choses. John Textor, malgré tout. Merci à tous, aux coachs que j'ai vus passer à l'Olympique lyonnais. J'ai réalisé tellement de rêves ici. Et si je pouvais faire passer un mot aux supporters, tous les jeunes Lyonnais qui montent et qui arrivent, prenez-les sous votre aile. Parce que c'est grâce à vous qu'ils auront envie de rester au club. C'est grâce à vous qu'ils auront envie de marquer l'histoire. Parce que quoi qu'il arrive, je reviendrai.