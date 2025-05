CONTENU SPONSORISÉ

Une saison mouvementée

La saison 2024-2025 de l’Olympique lyonnais n’a décidément rien eu d’un long fleuve tranquille. Entre instabilité sportive, renouveau tactique et espoirs européens, le club rhodanien aura traversé bien des tempêtes. L’OL termine néanmoins la saison sur une mauvaise note, sans qualification pour la Ligue des champions.

Un départ catastrophique… et une remontée spectaculaire

L’OL a très mal débuté sa campagne. Après cinq journées, le club n’occupait que la 13e place avec 5 points sur 15 possibles. Par la suite, les Gones se sont relancés avec trois victoires notables face à Toulouse, Nantes et Le Havre. L’élimination en Coupe de France a cependant provoqué une nouvelle chute de forme avec une série de quatre matchs sans victoire. Un rebond impressionnant (15 points sur 18) a relancé les espoirs européens. Mais l’élimination en Europa League face à Manchester United a encore plombé la dynamique, avec trois défaites sur les quatre matchs suivants, dont celle très frustrante dans le derby face à Saint-Étienne.

Le dernier match : Monaco - Lyon, le constat d’une saison à deux vitesses

Lors de la dernière journée de Ligue 1, Lyon s’est incliné 2-0 à Monaco. Une défaite qui enterre définitivement tout espoir de Ligue des champions. L’OL a été peu dangereux face à un adversaire direct qui a mérité sa qualification.

Des chiffres révélateurs

Quelques statistiques illustrent parfaitement cette saison en dents de scie. Les éliminations en Coupe et en Europa League ont systématiquement précédé des baisses de régime en championnat.

Georges Mikautadze s’est imposé comme un renfort offensif majeur.

s’est imposé comme un renfort offensif majeur. Rayan Cherki, longtemps critiqué, a gagné en maturité et signé une excellente saison.

La seconde moitié de saison a mis en lumière un collectif plus soudé, recentré sur des bases simples : rigueur défensive, transitions rapides et solidité mentale retrouvée.

Leçons pour l’avenir : Entre prudence et ambition

Miser sur la stabilité

Paulo Fonseca, malgré des débuts difficiles, a semblé trouver les clés. Le club devra décider : continuer avec lui ou opter pour un entraîneur d’expérience, surtout au vu de la suspension qu’il a subie. Renforcer l’effectif intelligemment

Lyon doit éviter les erreurs de recrutement du passé. Il s’agit de construire autour de ses jeunes talents : Mikautadze, Fofana, Almada… et conserver Rayan Cherki. Clarifier la direction sportive

Les nombreux changements en interne ont nui à la cohérence du projet. Pour progresser, il faut une ligne directrice claire et stable.

Un œil sur l’Europe… et les paris sportifs

Conclusion : Lyon, entre résilience et renaissance

Cette saison atypique aura révélé la résilience de l’OL. De relégable à candidat à l’Europe, le club a montré un vrai caractère.

L’été et le mercato seront déterminants, mais une chose est sûre : si les fondations posées cette saison sont consolidées, Lyon pourrait bien revenir sur le devant de la scène.