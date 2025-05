Pierre Sage (ex-OL) vers Lens ?

Alors que Will Still a annoncé samedi son départ du RC Lens, le nom de Pierre Sage, ancien entraineur de l’OL, revient avec insistance du côté de la cité artésienne.

Cela fait bientôt quatre mois que Pierre Sage a été évincé de l’OL. Et l’ancien technicien lyonnais n’a toujours pas retrouvé un point de chute, malgré son bilan très positif lors de son passage à la tête de l’équipe première. Mais la donne pourrait bien changer d'ici à quelques semaines. En effet, à l’issue de la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1, Will Still a annoncé son départ du RC Lens.

Ce qui pourrait profiter à l’ancien directeur du centre de formation. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants Sang et Or penseraient de plus en plus à lui pour succéder au technicien belge. Une nouvelle qui intervient alors que Pierre Sage avait annoncé il y a quelques jours, dans une interview accordée au Progrès, qu’il rentrait "dans le money time. Il y a des chances que la France soit une destination rapide".

Nantes a aussi coché son nom

Mais l’entraîneur de 46 ans est convoité par d’autres clubs. Son passage à l’OL ayant été une franche réussite. Notamment après l’incroyable remontée lyonnaise, de la dernière à la 6ᵉ place, lors de la saison dernière. Outre le club nordiste, le nom de Pierre Sage circule aussi du côté du FC Nantes. Après s’être officiellement maintenus sous les ordres d’Antoine Kombouaré, les "Canaris" stagnent en Ligue 1 depuis plusieurs saisons.

Ainsi, les dirigeants penseraient à passer un cap en se séparant de l’ancien entraîneur du PSG. Et ce, au profit de Sage. En tout cas, la destination du natif de Lons-le-Saunier devrait être connue d’ici à quelques semaines. A noter qu'il était présent pour le dernier match de l'OL, ce samedi, face à Angers. Ce qu'il a fait savoir à travers son compte X.