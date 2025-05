Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" revient pour une avant-dernière émission avant les vacances. Au programme, la dernière de l'OL contre Angers, mais aussi celle d'Alexandre Lacazette avec son club formateur.

Séquence émotion samedi soir au Parc OL. À l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, l'OL a rendu hommage à Alexandre Lacazette pour son ultime match. En fin de contrat, l'attaquant a fait le choix de tourner une deuxième fois la page de son histoire avec son club formateur. À 34 ans, le capitaine va voguer vers d'autres cieux et a clôturé son livre de la meilleure des façons : un doublé pour offrir la victoire à l'OL, un 200e puis 201e but dans sa carrière lyonnaise et surtout une qualification européenne à la clé. Lacazette ne pouvait pas rêver de meilleure fin, comme il l'a concédé lui-même. Cette dernière occupera une grande partie du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir à partir de 19h. En effet, l'équipe de TKYDG reçoit Kevin Lanoir, ancien membre de la génération 91 et ami de l'international français.

Ensemble, ils se demanderont quelle trace va laisser Alexandre Lacazette au sein du club lyonnais après 391 matchs disputés entre Rhône et Saône ? Dans le Top 3 ? Top 5 ? Top 10 ?