OL - Mercato : Kumbedi dans les petits papiers de Monaco ?

Pour le moment relégué en Ligue 2, l’OL se prépare peut-être à une saignée dans son effectif. Profil jeune et prometteur, Saël Kumbedi ferait partie des profils appréciés à Monaco.

Le mal de crâne n’était toujours pas passé mercredi et il risque d’être présent pour encore un moment. Dans l’attente de l’appel du club et d’une possible réintégration, les supporters de l’OL vivent avec la mauvaise nouvelle d’une relégation de leur équipe favorite en Ligue 2. Un coup de massue supplémentaire après des derniers mois déjà compliqués à vivre. Le club n'entend pas se laisser faire et va utiliser tous les recours disponibles, mais à l’instant T, l’OL est un club de Ligue 2. Cela a forcément des conséquences économiques, mais aussi sportives. Quel sera le visage de l’effectif dans les prochaines semaines ? Pour le moment, rien ne sert de mettre la charrue avant les bœufs avec l’appel qui se profile. Toutefois, le mercato s’annonce bien différent qu’une simple interdiction ou un encadrement du recrutement. Il pourrait y avoir un vrai exode et les clubs sont forcément à l’affut. Quelques heures après la décision de la DNCG, Monaco aurait coché le nom de Saël Kumbedi.

L'OL est-il vendeur ?

Le club de la Principauté a offert un bon de sortie à Vanderson, ciblé par de nombreux clubs européens. Même si le Brésilien est encore loin d’être parti, l’ASM prospecte pour se renforcer sur le côté droit de la défense. Kumbedi ferait partie des pistes explorées pour les semaines à venir, d'après L'Equipe. À 20 ans, l’international Espoirs reste un profil jeune et avec une marge de progression. S’il n’a disputé que 14 matchs de Ligue 1 la saison passée et qu’il lui reste quelques défauts à gommer, Saël Kumbedi a montré qu’il pouvait rendre de jolis services. Reste désormais à savoir si l’OL est vendeur et si oui, à quel prix ?