Georges Mikautadze buteur lors d’OL – FCSB (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Revenu dans son club formateur à l’été 2024, Georges Mikautadze pourrait mettre les voiles un an après. Face à la situation de l’OL, plusieurs clubs seraient intéressés par l’attaquant géorgien.

Il voulait "marquer l’histoire de l’OL" et s’inscrire dans la durée. En revenant dans son club formateur, Georges Mikautadze avait de grandes ambitions, comme il l’avait confié dans "Tant qu’il y aura des Gones". Seulement, ce projet va-t-il prendre fin après uniquement une saison ? C’est la question qui peut se poser puisqu’à l’heure actuelle, presque tous les joueurs de l’effectif sont sur le marché. Les clubs concurrents l’ont bien compris et le mercato estival risque avant tout de faire parler dans le sens des départs plus que des arrivées.

25 millions d'euros pour commencer à discuter ?

Plusieurs joueurs sont déjà dans le viseur de clubs européens et certains seraient venus à la pêche aux informations concernant Georges Mikautadze. Dans le viseur de Galatasaray l’hiver dernier, le Géorgien plairait actuellement à l’AS Roma, Nottingham Forest et l’Eintracht Francfort, qui devrait perdre Hugo Ekitiké cet été, d’après le journaliste Rudy Galetti. Seulement, il faudra convaincre les dirigeants lyonnais au sein d’un secteur offensif qui est déjà en manque de solution. Le prix pour un départ de Mikautadze ne se négocierait pas en dessous de 25 millions d’euros malgré l'annonce de la relégation.