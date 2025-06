Mercato : au sein de l'OL Académie féminine, ça bouge aussi

Trois arrivées sont à noter du côté des catégories jeunes de l'OL Lyonnes : Rose et Aurélia Wyart ainsi que Mélina Baldo.

De la même manière que les Gones avec Duclieu, Muminovic, Boulegroun et Nader, les Fenottes misent aussi sur l'avenir et ce, dès aujourd'hui. Rose et Aurélia Wyart, deux noms que vous ne connaissez peut-être pas encore. Formées à l'Iris de Lambersart, elles rejoignent par la suite le Valenciennes FC en U13. Elles poseront leurs valises au sein du centre de formation de l'OL Lyonnes, à partir du 28 juillet 2025.

"Ça donne envie de travailler", déclare notamment Aurélia dans La Voix du Nord. "On est un peu tristes de quitter les copines de Valenciennes" ajoute sa sœur Rose. "Certains clubs proposent de l’argent aux parents. Ce qui est bien avec l’OL Lyonnes, c’est qu’on s’engage dans un contrat éducatif et sportif", précise Lionel Wyart, le père des jumelles. Les deux footballeuses de 15 ans débarquent dans le club rhodanien pour une durée de trois ans minimum.

Mélina Baldo réalise son rêve de toujours

Autre joueuse âgé de 15 ans à venir à l'OL Lyonnes pour au moins trois ans : Mélina Baldo. Elle a grandi au sein du Trélissac FC. Elle va pouvoir porter les couleur de son club de coeur. "J'ai trouvé sa trace parce qu'elle jouait avec les garçons de son âge au plus haut niveau. En U14 régionale 1, à l'époque, ce qui est quand même assez rare chez les filles. Ça m'a tout de suite interpellé. Donc je suis rentré en contact avec le club de Trélissac. J'ai effectué ce suivi à distance pendant un temps, puis je suis venu la voir jouer plusieurs fois et dans différents contextes", explique Émile Geneyton, responsable du recrutement de l'académie féminine de l'OL Lyonnes, dans un entretien avec Ici (ex-France Bleu).

Convoitée par sept clubs, la défenseure a notamment attiré l’attention du Paris Saint-Germain. Mais le choix n'a pas été difficile pour Mélina Baldo, fan de l'OL Lyonnes depuis son plus jeune âge : "Elle attendait ça depuis qu'elle est toute petite. Le premier maillot que nous lui avons acheté était celui de l'OL, et son premier maillot officiel, ça sera celui de l'OL. Donc que demander de plus ?", confie sa mère.

"J'en tremble. J'ai toujours aimé ce club. C'est pour moi le meilleur club du monde actuellement - et prochainement je pense aussi - du football féminin. Donc il y a beaucoup de Champion's League et tout. Donc ça m'a fait rêver devant la télé de voir tout ça et j'espère réaliser ça un jour", annonce Mélina pleine d'ambition.