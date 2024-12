Ce lundi soir, TKYDG accueille Georges Mikautadze, attaquant de l’OL. À partir de 19h, suivez en direct cette émission.

Comme chaque semaine, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones est en plateau ce lundi soir pour un numéro de votre émission consacrée à l’actualité de l’OL. Mais cet opus est quelque peu particulier, car l’invité n'est autre que Georges Mikautadze, attaquant de l’Olympique lyonnais. En compagnie de Razik Brikh, Enzo Reale et Nicolas Puydebois, l'attaquant géorgien va revenir sur le succès de l'OL à Angers, mais aussi sur sa prestation personnelle avec ce super but en fin de match et ses ambitions futures.

Pendant une heure, Georges Mikautadze échangera avec l'équipe de TKYDG sur ce retour dans son club formateur, près de dix ans après n'avoir pas été conservé à l'Académie, sa relation avec Alexandre Lacazette, sa période de disette en début de saison. Un entretien en toute décontraction pour en savoir et en connaitre plus sur le gamin de Gerland, devenu une idole en Géorgie.

