Ce lundi, Pierre Sage est l’invité exceptionnel de "Tant qu’il y aura des Gones" à partir de 19h. Avec l’entraîneur de l’OL, il sera question du succès à Clermont dimanche, de la fin de saison, mais aussi de son avenir personnel, de ses ambitions.

L’OL est entré dans une phase cruciale ! Il ne reste plus que deux matchs et les Lyonnais sont plus que jamais lancés dans la course à l’Europe. Que ce soit via le championnat avec la réception de Strasbourg dimanche (21h) ou avec la finale de la Coupe de France le 25 mai contre le PSG. Pour parler de cette dernière ligne droite, qui de mieux que l’entraîneur de l’OL pour en parler ? Ce lundi, Pierre Sage est présent sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" en direct à partir de 19h. Le coach lyonnais nous fait le plaisir de venir participer à l’émission et balayera l’actualité sportive de son équipe.

Quel avenir à l'OL ?

Pendant une heure, Pierre Sage échangera avec Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois sur sa mission à l’OL, ses ambitions collectives avec cette fin de saison, mais aussi individuelles en vue de la saison prochaine, ses modèles, etc. Un entretien en toute décontraction pour en savoir et en connaitre plus sur l’homme qui a redressé le navire lyonnais, au point d’espérer une qualification européenne pour la saison prochaine.