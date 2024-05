D1 : OL - PSG arbitré par Maika Vanderstichel

En charge de l’assistance vidéo dimanche pour la demi-finale contre Reims, Maika Vanderstichel sera au sifflet de la finale entre l’OL et le PSG vendredi (21h).

On prend les mêmes et on recommence. Quand la FFF avait eu l’espoir d’une surprise pour ces premiers play-offs nouvelle génération, la Fédération va devoir se contenter d’un nouveau duel entre l’OL et le PSG. Il y a pire comme affiche et comme promotion du foot féminin français, mais un peu de nouveauté n’aurait pas fait de mal. Le Paris FC n’est pas passé loin de faire chuter son voisin parisien, mais la séance des tirs au but a été fatale aux coéquipières de Gaëtane Thiney samedi. De leurs côtés, les Fenottes n’ont pas tremblé une seule seconde contre Reims (6-0) et sont toujours en lice pour un 17e titre de championne.

La VAR toujours présente pour cette finale

Ce trophée se décidera vendredi soir (21h) au Parc OL, suite à la première place en saison régulière de l’OL. Pour cette dernière affiche de la saison en D1 féminine, Maika Vanderstichel gérera les débats. Elle a été désignée pour arbitrer la finale après avoir été à la VAR, dimanche pour OL - Reims. Melissa Rossignol et Clémentine Dubreil l'assisteront. Comme lors du tour précédent, la VAR sera toujours présente avec Hamid Guenaoui et Elisa Daupeux aux commandes. En cas de situations litigieuses, le public lyonnais aura de nouveau droit à une explication en direct avec la sonorisation des échanges entre Maika Vanderstichel et le bus de l’assistance vidéo.