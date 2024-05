En plus des U19, les U17 de l’OL et la réserve féminine jouaient dimanche. Les deux équipes de l’Académie se sont imposées.

Place à la saison prochaine. Il n’y avait déjà plus d’objectif dans cet exercice 2023-2024 pour les U17 après leur maintien lors de l’avant-dernière journée, mais cette saison cauchemardesque est déjà à jeter définitivement à la poubelle. Néanmoins, les joueurs de Jordan Gonzalez avaient à cœur de finir sur une bonne note devant leur public dimanche et y sont parvenus. Dans un duel de bas de tableau, les jeunes Lyonnais ont pris le meilleur sur Nîmes (5-1) et finissent à la 9e place à l’issue des 26 matchs de la poule D.

À Meyzieu, ils se sont offerts un festival offensif qui a pourtant mis du temps à venir. Ayant vu les Nîmois recoller au score à l’heure de jeu après l’ouverture du score de Katirag (27e), l’OL a appuyé sur l’accélérateur avec quatre buts en treize minutes. Adil Hamdani a poursuivi sur sa lancée du tournoi en Guadeloupe avec un doublé (82e, 90e), bien épaulé par Rémi Himbert (77e) et Tiago Goncalves. Place désormais à la préparation de la saison prochaine pour Jordan Gonzalez qui va avoir un sacré chantier.

La réserve peut encore viser la deuxième place

En même temps que les U17, la réserve féminine évoluait, elle aussi, sur l’un des terrains du centre de formation de Meyzieu. Avec un retour à la réalité pour de nombreuses joueuses. Après un déplacement à Bordeaux (2-1) en D1, Alice Marques et plusieurs de ses coéquipières ont retrouvé le quotidien de la D3 avec un match contre l’AS Lattes. Ce retour s’est passé sans encombres avec une large victoire (7-0). Si les Lyonnaises restent bloquées à la 4e place, la victoire de Grenoble à Cannes permet de n’être qu’à deux longueurs de la place de dauphin de Toulouse. Voilà l’objectif de cette fin de saison pour les joueuses d’Antoine Capinielli.