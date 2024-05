Bordeaux - OL (2-1) : Belhadj et Marques ont tenu la baraque

Malgré la défaite (2-1), l’OL a pu compter sur la solidité défensive d’Alice Marques et Féérine Belhadj contre Bordeaux. Les deux internationales U19 ont répondu présentes. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Le Top : Marques et Belhadj ont repoussé l’échéance

Il y a forcément la déception de ne pas avoir fini invaincu la saison régulière. Toutefois, Sonia Bompastor devrait sûrement se féliciter de certaines performances individuelles, à commencer par celles de Féérine Belhadj et Alice Marques. Les deux internationales U19 françaises ont parfaitement répondu au duel physique que requiert la D1 féminine. Buteuse pour sa deuxième apparition en pro, Marques a été solide défensivement, n’hésitant pas à casser les lignes par la passe. Auteur d’un bon sauvetage sur sa ligne en première mi-temps (40e), la capitaine de l’OL, suite à la sortie de Sylla, n’a pas baissé les yeux pendant 90 minutes. Elle a été récompensée avec son but de la tête dans la lignée des combinaisons vues pour Gilles et Renard.

À ses côtés, la défenseuse a été secondée par sa partenaire de l’Académie et de l’équipe de France, Féérine Belhadj. Sa première en professionnel, la gardienne se la rappellera sûrement toute sa vie. Elle a eu du travail et l’a plutôt très bien fait. Des arrêts importants (31e, 36e, 50e, 74e, 77e) et même un penalty arrêté bien que Bourguoin a bien suivi pour égaliser. Son déficit de taille risque d’être un problème à l’avenir, mais Belhadj a parfaitement rempli sa mission malgré la défaite (2-1).

Le Flop : un premier capitanat qui tourne au cauchemar pour Sylla

Il y a bien évidemment les deux penaltys concédés par Sangaré, mais on mettra ces erreurs sur la jeunesse avant tout. Dans ce match sans enjeux, Sonia Bompastor avait choisi de laisser ses cadres à la maison pour ne prendre aucun risque. La sortie sur blessure de Sylla a dû conforter l’entraîneure de l’OL dans son choix. Avec un effectif des plus jeunes, Kysha Sylla faisait office d’ancienne contre les Girondins de Bordeaux. Ses 19 matchs en D1 féminine, que ce soit avec les Fenottes ou Dijon, en faisaient la plus expérimentée. C’est logiquement qu’elle avait hérité du brassard de capitaine pour entamer cette rencontre.

Seulement, la récompense a tourné court pour la défenseure lyonnaise. Auteur d’un bon retour sur un contre bordelais au quart d’heure de jeu, Sylla a dû laisser prématurément ses coéquipières. Non pas pour un carton rouge, mais bien pour une vilaine blessure au quart d’heure de jeu. Sur un duel vers le poteau de corner, la capitaine est restée au sol et c’est une rechute à l’épaule. Triste fin de saison pour Kysha Sylla déjà freinée par une blessure en première partie de saison.