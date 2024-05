Sonia Bompastor et Wendie Renard après la qualification de l’OL contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suite à la dernière journée de saison régulière, l’OL connait enfin son adversaire en demi-finale des play-offs. Dimanche, les Lyonnaises affronteront Reims au Parc OL à 17h.

A Bordeaux, c’était un match pour du beurre. Entre une formation girondine condamnée à la D2 et une équipe lyonnaise assurée de terminer première de la saison régulière, c’est avant tout un match pour l’honneur. L’occasion pour de jeunes joueuses de l’OL de prendre de l’expérience au haut niveau et de se mettre en évidence malgré la défaite (2-1). Toutefois, sur deux autres terrains, il y avait bien de l’enjeu mercredi et cela concernait aussi les Fenottes. Ces dernières attendaient de connaitre leur adversaire pour les demi-finales des play-offs et elles sont désormais fixées.

Coup d’envoi décalé à 17h

Grâce à sa victoire contre un PSG également rajeuni, Reims a verrouillé la 4e place du classement et verra donc les play-offs de cette D1 féminine. Le rendez-vous est fixé dès dimanche du côté de Décines. En ayant assuré la première place, l’OL a les honneurs de cette réception au Parc OL. Initialement prévue à 16h45, cette demie débutera finalement à 17h. Le Parc OL servira aussi de stade pour la petite ou grande finale de la compétition vendredi 17 mai contre le PSG ou le Paris FC.