Avec deux finales le même jour, l’OL a fait le choix de créer une fan zone au Parc OL le 25 mai prochain. La billetterie gratuite débutera le 14 mai prochain à 10h.

Finale de Coupe de France et finale de Ligue des champions. Le 25 mai prochain, l’OL peut se targuer d’avoir ses deux équipes professionnelles en course pour soulever un trophée. Malheureusement pour les supporters, impossible de pouvoir faire les deux déplacements à Lille et à Bilbao pour ces deux rendez-vous cruciaux qui ont trouvé le moyen de se jouer le même jour. En plus de cette incapacité à pouvoir faire les deux voyages, il y a aussi les déçus n’ayant pas pu avoir de places.

C’est notamment le cas pour la finale OL - PSG avec seulement 15 000 places pour le secteur lyonnais. Les non-abonnés peuvent toujours compter sur les places ouvertes au grand public, mais il n’y en aura pas pour tout le monde. Afin de faire passer un peu mieux la pilule et de pouvoir compter sur un soutien sans faille, le club lyonnais a donc choisi d’installer une fan zone au Parc OL le 25 mai prochain.

Jusqu'à quatre places par personne

La finale de la Ligue des champions entre l’OL féminin et le FC Barcelone sera diffusée à partir de 17h30 avant que les joueurs de Pierre Sage ne prennent place dans les écrans géants du stade de Décines à 21h. Ce double rendez-vous sera gratuit, mais là encore, tous les supporters ne pourront pas forcément prendre place dans l’enceinte, même si la pelouse sera accessible au public en plus des tribunes ouest et est. Les Lyonnais doivent se procurer un billet gratuit (en dehors du parking) sur la billetterie du club, et ce, à partir du mardi 14 mai à 10h comme annoncé par l’OL.